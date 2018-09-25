«جوتيريش»: الفوضى تتنامى على الساحة الدولية

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإحلال السلام في العالم.

وقال في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، «أحللنا السلام، وتجنبنا حربًا عالمية ثالثة، لكن هذا لا يعني أن نتوقف عما حققناه»، مشيرًا إلى ما وصفه بتنامي الفوضى على الساحة الدولية، وضيق فضاء الديمقراطية، وانتهاك سيادة القانون بدون حساب.

وأضاف أن «قادة بعض الدول يقدمون على أفعال لم نكن نتوقعها أبدًا»، متابعًا أن «كل قائد مسؤول عن شعبه، ونحن جميعًا حماة لمصلحة مشتركة، ومسؤولون عن إصلاح النظام متعدد الأقطاب، فعلينا أن نجدد الالتزام بإقامة نظام عالمي قائم بالأساس على قواعد ومبادئ الأمم المتحدة».

وأشار إلى التحديات الكثيرة التي يواجهها العالم، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، والتهديد النووي، بالإضافة إلى الصراع الذي لم ينته بعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى حلول لهذه المشكلات خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا: «هذه الدورة تمثل فرصة جيدة لإحراز التقدم على كافة المستويات».

بدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.