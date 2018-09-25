«ماكرون» أمام الأمم المتحدة: أزمات مجلس الأمن تعرقل عملية إحلال السلام

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن النظام السياسي الليبرالي العالمي، يواجه مجموعة من الأزمات التي تعرقل إحلال السلام، وإيجاد حلول للأزمات العالمية، وذلك بسبب أزمات مجلس الأمن، قائلاً: "نضطر في النهاية الاكتفاء بالإدانات".

وأضاف «ماكرون»، في كلمته أمام جلسة النقاش العام للأمم المتحدة: "قانون الأقوى لن يجدي في حماية أي شعب نووي أو امتلاك أي من الأسلحة النووية".

وواصل: "علينا ألا نفاقم التوترات الإقليمية ولكن يجب أن نحل الأمور في جو من الحوار بلا سذاجة أو تعاطف وبلا مواقف عقيمة في النهاية".

وعن الصرع العربي الإسرائيلي قال ماكرون: "حل الأزمات لن يكون بمبادرات آحادية أو تغليب مصالح طرف على الأخر"، مؤكداً "تعرف إسرائيل أن فرنسا تكن لها صداقة وإنشادهم باسم الصداقة أن تضع حداً لسياسة الأمر الواقع".

وأضاف: "قانون الأقوى سيؤدي فقط لتعزيز العنف، يجب أن نسعى لبلورة توازن سياسي عالمي جديد".

وعن الوضع في سوريا أوضح ماكرون: "نواصل مواجهة الاٍرهاب الإسلامي، والشعب السوري قد دفع الثمن ولا منتصر في سوريا التي باتت ركاما، لا يعود لنا أن نقرر باسم الشعب السوري ولكن نبني الطرق والوسائل، علينا أن نجد حلاً بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتسوية الأزمة الإنسانية وبناء حل سياسي دائم عبر انتخابات حرة والتسوية السياسية، لا يمكن أن تعطي الجرائم بأن نغطي الرئيس السوري إلى ما لا نهاية".