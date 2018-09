ظهرت الرضيعة «نيفي» البالغة من العمر 3 أشهر بصحبة والدتها رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتصبح بذلك أول رضيعة تحضر هذا المحفل الدولي في التاريخ رسميا.

وتعتبر رئيسة وزراء نيوزلندا، البالغة من العمر 38 عامًا، أول رئيسة في بلادها، وتعد «أرديرن» ثاني رئيسة جمهورية في التاريخ الحديث تضع مولودها أثناء توليها المنصب بعد رئيسة الوزراء الباكستانية بينظير بوتو في عام 1990، وحصلت على أقصر إجازة وضع لتعود سريعًا لممارسة عملها.

وقالت «أرديرن»، إنها اتخذت قرار عملي جدًا هي وزوجها كلارك جايفورد باصطحاب ابنتهما الرضيعة إلى الأمم المتحدة بنيويورك، موضحة أن طفلتها قريبة منها دائمًا في نيوزيلندا، وتحاول رعايتها عندما تكون مستيقظة على قدر المستطاع.

وقبلت رئيسة نيوزلندا «نيفي» قبل خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما كان زوجها مسؤولًا عن رعاية الرضيعة أثناء الخطاب، وقام بإرسال صورة بطاقة المرور الأمني للرضيعة والمدون عليها اسم «الطفل الأول» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «للجميع الذين طالبوا برؤية تصريح نيفى في الأمم المتحدة فالمسؤولين قاموا بإنشاء واحدًا لها، وأتمنى لو سجلت نظرة الوفد الياباني عندما دخل لأحد غرف الاجتماعات أثناء تغيير حفاضة الرضيعة».

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX