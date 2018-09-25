وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين بشأن تعديل بيانات البطاقات التموينية

قال وزير التموين، إن الدعم يصل للمواطنين في صورة سلع غذائية وخبز على بطاقات التموين، أو في صورة دعم مادي من خلال برنامج تكافل وكرامة، مطالبًا المواطنين بتعديل بيانات البطاقات التموينية لتجنب التلاعب وعدم وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف وزير التموين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الاثنين، أن هناك تلاعب بنسبة 10% في البطاقات التموينية، متابعًا: «الأكثر احتياجًا هم من يتضرروا من عدم سلامة البيانات والدعم الخاص بالسلع والخبز 86 مليار جنيه، وهناك 8.6 مليار لا يصلوا لمستحقيهم».

وأوضح أن الفائض من الدعم يوجه لإصلاح التعليم ومنظومة الصحة، فضلًا عن إقامة المشروعات التنموية لمحدودي الدخل والأرامل والأيتام، معقبًا: «البيانات السليمة مش رفاهية بل واجب من كل المواطنين».

وأشار إلى إصلاح بيانات 30 مليون مواطن من أصل 67 مليون مستفيدي من البطاقات التموينية، موضحًا أنه تم حذف مليون شخص وفيات، ونصف مليون أرقام قومية مكررة.