أمير قطر: الحوار غير المشروط هو السبيل الأمثل لحل كل الأزمات

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن العالم يواجه تحديات لا تعترف بالحدود الدولية للأمم وتعتبر الأمم المتحدة هي السبيل لعلاج تلك التحديات، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد الحلول للأزمات وفق القانون الدولي بعيدًا عن ازدواجية المعايير.

ولفت أمير قطر، في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلًا عن «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، إلى مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لبلاده، قائلًا: «الحوار غير المشروط هو السبيل الأمثل لحل كل الأزمات».

وأضاف، أنه رغم الإجراءات التي وصفها بأنها اتُخذت لإلحاق الضرر ببلاده فقد تمكنت من تعزيز مكانتها الدولية، متابعًا: «قطر حافظت على موقعها الدولي رغم الحصار الجائر وازدادت وحدة الشعب القطري تماسكًا»، بحسب تعبيره.

وواصل: «لقد تجاوبنا مع جميع المساعي المقدرة من الدول الشقيقة والصديقة لحوار غير مشروط يحترم سيادة الدول»، مضيفًا أن اختلاف الرؤى لا يجب أن يضر بعمل مؤسسة عريقة مثل مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى ضرورة استغلال الأزمة الحالية لتطوير مجلس التعاون الخليجي، معقبًا: «لا يجب أن يكون العرب رهينة لخلافات على قضايا مختلقة».

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.