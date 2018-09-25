الكويت الكويتي يواجه الإسماعيلي في غياب مديره الفني

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أعلن عادل عقلة نائب رئيس جهاز كرة القدم بنادي الكويت الكويتي، أن الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني للفريق، سيغيب عن مواجهة الإسماعيلي والمقرر لها الخميس المقبل ضمن إياب دور الــ32 لكأس العرب للأندية الأبطال.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق على موافع التواصل الإجتماعي "تويتر" تصريحات عقله والذي ذكر أن الفرنسي فيلود سيغيب عن لقاء الدراويش بسبب ارتباط إبنته بموعد إجراء عملية جراحية، ومنحت إدارة الفريق 5 أيام اجازة للمديرالفني.

يذكر أن الإسماعيلي سيخوض لقاء العودة بأريحيه بعد أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.