عمرو أديب عن الزيادة السكانية: «ليه مش بتوزعوا على الناس حبوب منع الحمل»

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى مراكز وهيئات تنظيم الأسرة في مصر، مطالبهم بإعطاء المواطنين حبوب منع الحمل بسبب الزيادة السكانية الكبيرة في مصر خلال الفترة الماضية.

وقال في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن مصر تزيد بنسبة 2.5 مليون مولود سنويًا، متابعًا: «محدش هيعرف يصرف على عياله، ليه مش بتوزعوا على الناس حبوب منع الحمل، وفين حملات محمدين وحسنين».

وتابع: «رسائل للمستشفيات زي أبو الريش و57357 إحنا مقدرين المعاناة اللي بتعاني منها كل المستشفيات في مصر وبنحاول ونساعدكم، وشكرًا لأن في عز ضعف الإمكانيات قادرين تقوموا بدوركم».