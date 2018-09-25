قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الاتحاد تلقى شكوى من أولياء أمور مدرسة شهداء الحرية التابعة لإدارة الهرم التعليمية.

وأضافت أحمد في تصريحات صحفية، إن الشكوي تضمنت عدم وجود مدرسين ومقاعد كافية للطلاب، إضافة إلي عدم استلام أغلب الطلاب للزي المدرسي رغم تسديد ثمنه، فضلا عن وجود 110 طلاب في الفصل وكثافة مرتفعة جدا.

وأضافت أحمد أن الاتحاد تلقى شكوى أخرى من أولياء أمور مدرسة الحلمية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، يشكون فيها من التحرش ببناتهم عند خروجهن من المدرسة من قبل أشخاص متواجدين بشكل دائم أمام المدرسة وخاصة "العربجية والباعة الجائلين"، وهو ما تسبب في حدوث مشاجرات بين أولياء الأمور مع هؤلاء الأشخاص، مطالبين قسم شرطة الهرم بعمل دورية مرورية وقت خروج الطالبات من المدرسة لحمايتهن.