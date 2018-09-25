الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 5:49 م القاهرة القاهرة 32.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح النظام التعليمي الجديد لرياض الأطفال والابتدائي؟
النتـائـج تصويت

«ترامب» يدافع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 5:33 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 5:33 م

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بالخطوة الهامة.

وقال «ترامب»، في كلمته خلال الدولة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، إن «الإدارة الأمريكية اتخذت هذا العام خطوة مهمة، وهي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها»، مشيرًا إلى ضرورة الاعتراف بما وصفه بـ«الحقائق».

وأضاف «نحن ملتزمون بمستقبل يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبما في ذلك السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، متابعًا: «لن نقع رهينة لأي روايات أثبت الزمن عدم صحتها».

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك