«ترامب» يدافع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بالخطوة الهامة.

وقال «ترامب»، في كلمته خلال الدولة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، إن «الإدارة الأمريكية اتخذت هذا العام خطوة مهمة، وهي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها»، مشيرًا إلى ضرورة الاعتراف بما وصفه بـ«الحقائق».

وأضاف «نحن ملتزمون بمستقبل يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبما في ذلك السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، متابعًا: «لن نقع رهينة لأي روايات أثبت الزمن عدم صحتها».

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.