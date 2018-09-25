أين ذهبت أصوات ميسي ورونالدو في صراع جائزة الأفضل؟

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نتائج تصويت قادة المنتخبات لجائزة أفضل لاعب في العالم، بعد انتهاء الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في العاصمة الإنجليزية لندن.

وحقق الكرواتي لوكا مودريتش جائزة أفضل لاعب في العالم 2018 بعد منافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ومحمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

وكشف الاتحاد الدولى عن نتائج تصويت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو.

وجاء تصويت النجم الارجنتيني على النحو التالي:

المركز الأول: لوكا مودريتش

المركز الثاني: كيليان مبابي

المركز الثالث: كريستيانو رونالدو

فيما جاء تصويت النجم البرتغالي على النحو التالي:

المركز الأول: رفائيل فاران

المركز الثاني: لوك مودريتش

المركز الثالث: أنطوان جريزمان