مصرية تفوز بمنحة تمويل لـ«تحسين معيشة الأحياء الفقيرة» من «لافارﭺ»

أعلنت مؤسسة "لافارﭺ هولسيم" للبناء المستدام، من خلال احتفالها بالمكسيك، عن فوز 3 طلاب بجائزة الجيل الصاعد، وحصلت المصرية ندى نافع، الطالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على منحة قيمتها 75.000 دولار أمريكي، على مدار عامين؛ لدعم تطوير بحثها المقدم لتحسين ظروف المعيشة في الأحياء العشوائية والفقيرة في القاهرة، حيث تمتلك رؤيتها القدرة على تحويل فكرة العمارة من "تصميم منتج على حدة" إلى "تصميم عملية كاملة" تخدم احتياجات السكان والمنطقة، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

وقد تضمنت المسابقة مشاركة أكثر من 50 معماريا ومهندسا من الشباب يمثلون 25 دولة، وضمّت قائمة الفائزين هيدي بولانجر من جنوب إفريقيا لاستكمال بحثها حول دمج مرافق إنتاج مواد البناء داخل المجتمعات الريفية، وخلق حقبة حضرية جديدة، بينما حظى فريق العمل الأرجنتيني المكون من ستيفانو رومانيولي وخوان كروز وتوماس بونت، على منحة لبحثهم في تطوير مظاهر البنية التحتية لتوليد الطاقة الكهربائية عبر استخدام تيارات المد والجذر.

تم اختيار المشاركين في مسابقة جوائز الجيل الصاعد لعام 2018 بعد حصولهم في 2017 على جائزة أفضل مشروع في 5 مناطق مختلفة في العالم وهي: أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وإفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ركزت مشاريع الفائزين على بناء المجتمع المتكامل وتمكينه، وبرز الاهتمام بإشراك المرأة في عملية بناء وتعزيز حياة الأجيال القادمة، واستفاد المتسابقون من تبادل الخبرات والأفكار مع كبار المعماريين، كما قدّم المؤتمر منصة لتطوير المشاريع الفريدة ومناقشة الأفكار المستقبلية حول مستقبل البناء المستدام، كما تم تنظيم العديد من ورش العمل للحضور.

وقال حسين منسي، الرئيس التنفيذي لـ"لافارﭺ مصر": "المسابقة عكست إصرار شديد من كافة المشاركين لخدمة مجتمعاتهم بشكل يتناسب مع خطط التنمية المستدامة، ومعالجة القضايا الملحة بها في مجالات البناء والبيئة، إن بحث ندى الخاص بتطوير الأحياء العشوائية والفقيرة موضوع هام ويمثل تحديا للأجيال القادمة".

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة "لافارج هولسيم"، رولان كولر، إن أكثر من نصف المشاريع المقدمة جاءت من قبل أفراد وفرق تحت سن الـ30 عامًا، معربا عن فخره بوصول المسابقة إلى 5.000 متقدم.

وتابع: "من المثير أنه بوسعنا القول إن المسابقة تتكون من أسماء الغد في هذه الصناعة، و قد انضم الفائزون بجائزة الجيل الصاعد إلى مختبر إيبيرو بالمكسيك لعرض أعمالهم على نظرائهم ومحترفي الصناعة، وبناء شبكة دولية وتقديم طلبات للحصول على المنح".

ومن المقرر أن تفتح الدورة السادسة لجوائز "لافارج هولسيم" أبوابها للتقديم بحلول منتصف عام 2019 من خلال "www.lafargeholcim-awards.org".