هنأ الفنان محمد رمضان، الثلاثاء، شقيق المخرج بيتر ميمي، بمناسبة حفل زفافه.

ونشر "رمضان" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من الفرح وهو يغني أغنيته "أقوي كارت في مصر" وسط تفاعل كبير من الحضور.

وعلق على الفيديو قائلاً: "مبروك صديقي المخرج بيتر ميمي.. فرح أخوك كان جميل ربنا يسعدكم دايما".

واحتفل المخرج بيتر ميمي الأحد الماضي، بزفاف شقيقه أبانوب ميمي، بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، أمير كرارة، هالة فاخر، ياسر جلال، أشرف زكي، المنتج وليد منصور، المنتج زيد الكردى، شريف البردويلى، المنتج الفنى محمد نصار، مارجو حداد، المولف باهر دويدار والمولف هاني سرحان.