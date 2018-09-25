«الفاو»: انخفاض إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية في الدول العربية سببه «الجفاف»

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، أن إنتاجية المحاصيل شهدت انخفاضًا بنسبة 10% فيما بلغت نسبة الانخفاض في الثروة الحيوانية إلى 12%.

وخلال فاعليات المنتدى الإقليمي للمنظمة الذي عقد بالسودان، الثلاثاء، قال بابا جاندو أحمد ممثل الفاو في السودان، إن التغيير المناخي في المنطقة سيهدد الإنتاج من الزراعة والثروة الحيوانية، في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وخصوصا الدول العربية.

وأرجع أحمدو السبب في ذلك، إلى تعرض المناطق للجفاف نتيجة لنقص المياه وارتفاع درجة الحرارة، معربًا عن أسفه لزيادة نسبة المناطق المعرضة للجفاف مستقبلاً، وأن أكثر المتأثرين بها هم المزارعون في الدول العربية.

وكشف عن جهود «الفاو» في وضع الاستراتيجيات وبناء القدرات، وزيادة الجرعات التوعوية والتشبيك بين المؤسسات، داعيًا إلى أهمية توافر المعلومات والبيانات حول ذلك، والاهتمام بنظم الإنذار المبكر وإدارة المخاطر.

وناشدت منظمة الأغذية والزراعة العالمية، الدول العربية، بضرورة وضع خارطة طريق لمراعاة التغيرات المناخية التي تجتاح العالم.