بعثة المنتخب تغادر إلى بلغاريا للمشاركة في بطولة العالم للكونغ فو

غادرت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو إلى بلغاريا، فجر اليوم الثلاثاء، للمشاركة في النسخة الثالثة من بطولة العالم في منافسات التايجي، في الفترة من 25 سبتمبر الجاري وحتى 2 أكتوبر المقبل.

وضم أحمد عبدالعزيز المدير الفني للمنتخب 10 لاعبين للبعثة من أجل خوض منافسات بطولة العالم، وهم: "محمد ناجي - أحمد عبدالرحمن - سارة صلاح - نسمة عمر - شهد عبدالعزيز - يوسف عبدالرحمن - هشام نبيل - سلمي صلاح - هشام أحمد - حسن خليفة".

وكان المنتخب خاض معسكر مغلق في المركز الأولمبي بالمعادي، من أجل الاستعداد بشكل جيد لخوض بطولة العالم في التايجي.

ويرافق البعثة، أسامة الشناوي إداري المنتخب، وأحمد عبدالعزيز مديرا فنيا، والحكم الدولي حاتم فواد، وحسن خليفه مدرب، بالإضافة إلى السيد محمد عاشور رئيس اتحاد الووشو كونغ فو ، رئيسًا للبعثة .