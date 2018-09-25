فايز لـ «الشروق»: كوبر لم يصوت ضد صلاح وعلاقته به ممتازة

أكد محمود فايز المدرب العام في جهاز هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، على قوة العلاقة بين كوبر وبين محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي .

وقال فايز في تصريح خاص ل "الشروق" : "علاقة كوبر بصلاح قوية جدًا، مؤكدًا أنه لوكان اختار بالفعل لكان اختار صلاح كأول اختيار في اللاعبين بدون تردد".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن نتائج تصويت المدربين لجائزة الأفضل، وظهر أن كوبر المدير الفني لمنتخب أوزباكستان قد قام بالتصويت لليونيل ميسي، وكريستيانورونالدو، ولوكا مودريتش، على الترتيب، متجاهلًا محمد صلاح .

ورد فايز على هذه النتائج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بالتأكيد على أن كوبر لم يشارك في التصويت وقام بذلك أحد الإدارين في الاتحاد الأوزبكي (طالع التفاصيل).