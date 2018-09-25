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«الصناعات الألمانية» يناشد شركات السيارات تحمل المسؤولية في أزمة الديزل

برلين (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 3:48 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 3:48 م

ناشد رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كمبف مدراء شركات السيارات تحمل المسؤولية في أزمة محركات الديزل، مجددا تشككه تجاه التحديثات الفنية لمحركات الديزل وتحدث عن مشكلات تقنية، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات الألمانية يعول على تحديث البرمجيات.

جدير بالذكر أن الحكومة الاتحادية وقطاع صناعة السيارات في ألمانيا يعملان حاليا على حزمة جديدة من الإجراءات ترمي لتحسين جودة الهواء في المدن التي يتم بها تجاوز حدود قيم المواد الضارة.

ويشار إلى أن عادم الديزل يعد السبب الأساسي في هذا الأمر، ومن المقرر تجنب حدوث المزيد من الحظر على سيارات الديزل.


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