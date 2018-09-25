مورينيو يكشف سبب استبعاد بوجبا من مواجهة ديربي كاونتي

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أن قراره باستبعاد الفرنسي بول بوجبا من مباراة ديربي كاونتي في الدور الثالث لكأس الرابطة الإنجليزية، جاء من أجل إراحته، ولا علاقة له بالتأديب على خلفية انتقاده للمدرب.

وقبل المباراة، علق مورينيو على استبعاد اللاعبين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "استبعاد بوجبا، ولوك شو، وليندلوف وديفيد دي خيا كان بغرض الراحة".

وبحسب التقارير الصحفية، فإن مورينيو قررعدم منح بوجبا شارة قيادة الفريق مرة أخرى، عقابا له على تصريحاته.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على وجود خلافات كبيرة بين المدير الفني البرتغالي ومتوسط الميدان الفرنسي، وذلك في أعقاب تصريحات بوجبا التي انتقد فيها أسلوب وطريقة لعب الفريق الدفاعية، مطالبًا من خلالها المدير الفني البرتغالي بتغير طريقته الدفاعية، واللعب بطريقة هجومية.