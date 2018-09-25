الرمادي: أجانب عجمان كانوا خارج الخدمة أمام الجزيرة

ظهر المصري أيمن الرمادي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان الإماراتي حزينا للغاية بعد الهزيمة القاسية من الجزيرة على ملعبه 1 / 5 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

وعبر الرمادي عن أسفه الكبير على النتيجة التي آلت إليها المباراة مقدما في نفس الوقت اعتذاره لجماهير فريقه التي كانت تطمح في استعادة نغمة الفوز التي تحققت في الجولة الأولى.

وقال أيمن الرمادي :"فريقي ظهر بشكل مغاير لما كنت اتوقعه خاصة وأن الحالة الفنية والبدنية للفريق قبل المباراة كانت جيدة".

وعن أجانب الفريق ودورهم في المباراة قال الرمادي :" كانوا خارج الخدمة والفريق ظهر مفككا وطرد البرازيلي فاندر فييرا جعل موقف عجمان في المباراة صعب للغاية، وكنت أنتظر من لاعبي فريقي خاصة الاجانب أن يقودوا الفريق بشكل أفضل، لكن هذا لم يحدث".