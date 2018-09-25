محكمة تركية ترفض دعوى أقامها صحفي ضد الحكومة

رفضت محكمة في اسطنبول دعوى أقامها الصحفي الألماني التركي دينيس يوجيل، ضد الحكومة التركية، وقال محاميه إن إجراءات الطعن على القرار ستبدأ على الفور.

وأوضح المحامي فيصل أوك، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن المحكمة التي أصدرت القرار لم تصدر أية مسوغات لرفض القضية، قائلا: "نجهز للطعن على قرار اليوم في غضون الأسبوع المقبل".

وكان تم إطلاق سراح "يوجيل"، وهو مراسل لصحيفة "فيلت"، في فبراير الماضي بعدما ظل محتجزا لعام كامل في تهم تتعلق بالإرهاب.

وأقام "يوجيل"، الشهر الماضي دعوى ضد الحكومة التركية وطالب فيها بتعويض بـ2.98 مليون ليرة "484 ألف دولار"، وفقا لأوراق القضية التي اطلعت "د.ب.أ" عليها.

وجاء في الدعوى أن "يوجيل" لم يتم استجوابه على الإطلاق طيلة فترة احتجازه.

وقال "أوك"، إنهم سينقلون الدعوى إلى "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" إذا ما فشلوا في الوصول إلى نتيجة في تركيا.

وانطلقت محاكمة "يوجيل" غيابيا في تركيا، في تهم بالدعاية للإرهاب وإثارة الفتنة، في 28 يونيو الماضي، ورفض قاضي المحاكمة طلبا بتبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية من المحاكمة في 20 ديسمبر المقبل.