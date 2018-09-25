«روحاني»: الشعب الإيرني أظهر فشل سياسة الولايات المتحدة تجاه بلاده

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن أفعال الولايات المتحدة تجاه إيران، تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، موضحًا أن الحرب الاقتصادية التي شنتها الولايات المتحدة لا تستهدف الشعب الإيراني وحده، لكنها تستهدف شعوبًا أخرى.

وأضاف «روحاني»، خلال كلمته بالدورة الـ 73 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الشعب الإيراني قد أظهر صمودًا كبيرًا برغم الصعوبات التي سببتها الجزاءات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، متابعًا: «تاريخ ميلادنا يشهد أن إيران لن تحني ظهرها بسبب الأحداث المختلفة، فالشعب الإيراني أظهر أن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران كانت خاطئة، ومصيرها الفشل».

وأوضح، أن إيران بتاريخها وحضارتها العريقة، إلى جانب موقعها الفريد، تعتبر واقعًا لا يمكن إنكاره، مستطردًا أن سياسة التعاون مع إيران عادت بنتائج إيجابية مع دول أخرى، وانعكس ذلك على دولها الصديقة التي تحارب الإرهاب.

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.