الاتحاد الإفريقي يكشف مواعيد مباريات الزمالك والمصري بالكونفدرالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباريات النسخة المقبلة لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي تشهد تواجد أندية الزمالك والمصري ممثلين عن الدوري المصري..

وكشف الكاف عن خريطة المباريات للنسخ المقبلة بعد تعديل مواعيد المسابقات القارية لكي تتماشى مع البطولات الأوروبية لتبدأ في شهر أغسطس وتنتهي في مايو.

ووفقا للموقع الرسمي للكاف فقد تقرر أن تقام مباريات الكونفيدرالية النسخة الجديدة يوم الأحد ويوم الثلاثاء، وجاءت على النحو التالي:

الدور التمهيدي: الذهاب 27 نوفمبر – الإياب 4 ديسمبر .

دور الـ32 1 : الذهاب 16 ديسمبر – الإياب 23 ديسمبر .

وحدد الكاف، يوم الجمعة 28 من شهر ديسمبر موعدا لقرعة دور الـ32 2 ، والمؤهل لمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية.

دور الـ32 2 : الذهاب 14 يناير – الإياب 20 يناير .

وحدد الكاف، يوم الجمعة 21 من شهر يناير 2019 موعدا لمراسم قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية.

الجولة الأولى لمرحلة المجموعات 3 فبراير.

الجولة الثانية لمرحلة المجموعات 12 فبراير.

الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات 24 فبراير.

الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات 3 مارس .

الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات 10 مارس.

الجولة السادسة لمرحلة المجموعات 17 مارس

وحدد الكاف، يوم السبت 23 من شهر مارس، موعدا لقرعة المراحل النهائية لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

دور ربع النهائي: الذهاب 7 إبريل – الإياب 14 إبريل .

دور نصف النهائي: الذهاب 28 إبريل – الإياب 5 مايو .

دور النهائي: الذهاب 19 مايو – الإياب 26 مايو .

وتأهل الزمالك لنسخة الكونفيدرالية الموسم المقبل، بعدما توج بكأس مصر النسخة الأخيرة، بينما احتل المصري المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري.