إحالة 169 متهما للقضاء بتهمة تأسيس جماعة إرهابية في البحرين

أحالت النيابة في البحرين، اليوم الثلاثاء، 169 متهما للمحكمة بتهمة تأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "حزب الله البحريني".

وصرح المستشار الدكتور أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في بيان صحفي اليوم، بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة تأسيس جماعة إرهابية بما يسمى "حزب الله البحريني"، وتمت إحالة 169 متهما، منهم 111 محبوسا، للمحكمة.

وذكر "الحمادي"، أن النيابة أسندت إلى المتهمين "تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير".

وأضاف أنه تحدد لنظر الدعوى لجلسة 30 سبتمبر الجاري أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وحسب "الحمادي"، "كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة، والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية، وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى فضلا عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، وذلك بغرض انخراطهم جميعا في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني)".