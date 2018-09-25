15 ألف متفرج لمباراة الأهلي ووفاق سطيف على ملعب السلام

تلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، خطابا من وزارة الداخلية، تضمن الموافقة على حضور 15 ألف متفرج لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، التي تقام يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب استاد السلام، ضمن ذهاب نصف نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضمن موافقة الجهات الأمنية على طرح 10 آلاف تذكرة للجماهير، مع تخصيص 5 آلاف دعوى يقوم النادي الأحمر بتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية.

وكان الأهلي طالب مسئولي اتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل لزيادة عدد الجماهير، خاصة أن الفريق وصل إلى المرحلة الحاسمة في البطولة ويحتاج جماهيره من أجل التأهل للنهائي والمنافسة على استعادة اللقب الغائب عن الأندية المصرية منذ آخر تتويج للأهلي عام 2013.