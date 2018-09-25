التضامن تبدأ الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عن إطلاق حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس للعام الدراسى الحالى اعتبارا من اليوم الثلاثاء فى محافظة القاهرة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت والى فى تصريحات أمس، أن اللجنة المنوطة بالكشف عن المخدرات بين السائقين داخل المدارس تواصل عملها للعام الخامس على التوالى وستظل مستمرة خلال العام الدراسى الحالى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات.

من جانبه، قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه من المستهدف الكشف على 3500 الى 4000 سائق للحافلات المدرسية خلال العام الدراسى2018/2019، إضافة إلى أن الخط الساخن رقم «16023» يواصل تلقى شكاوى الأهالى والأسر بشأن اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس للمخدرات، وأنه يتم حاليا استقبال المكالمات للتعامل مع أى سائق يثبت تعاطيه للمخدرات.