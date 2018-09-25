مرشح «ترامب» لعضوية المحكمة العليا: أنا برىء من «الاتهامات الجنسية»

ــ «كافانو»: لم أرتكب اعتداء جنسيا وكل ما أطلبه هو العدل

و«ترامب» يلتقي نائب وزير العدل بعد غدا وسط توقعات بإقالته من منصبه

دافع بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، عن براءته من الاتهامات الجنسية التي تلاحقه، قائلا: "لم ارتكب يوما اعتداء جنسيا"، وذهب إلى حد الكشف عن تفاصيل حميمة "للدفاع عن شرفه".

وقال "كافانو"، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس: "لن نسمح بأن تحبطنا اتهامات كاذبة"، وردت زوجته آشلي، أن إجراءات تثبيته في المنصب "صعبة إلى درجة غير معقولة، لكن لدينا إيمان"، مؤكدة أنها لم تشك يوما في زوجها "الرجل الصالح واللبق"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال القاضى المحافظ: "لم أرتكب اعتداء جنسيا ولم أقم أية علاقات جنسية ولا أي شيء يشبهها طول سنوات دراستي في المرحلة الثانوية ولسنوات بعدها".

وأكد "كافانو"، أنه يتطلع للحصول على "عملية عادلة"، مردفا: "استطيع الدفاع عن نزاهتي وأبرأ اسمي"، مشيرا إلى اتصال "ترامب" به ليؤكد أنه يقف بجانبه.

وكانت كريستين بلازي فورد، الباحثة الجامعية، اتهمت "كافانو" بالاعتداء عليها جنسيا في ثمانينيات القرن الماضي، ومن المقرر أن تُدلي بشهادتها في جلسة علنية أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بعد غد.

بدوره، قال محامي فورد، في رسالة إلى رئيس اللجنة، تشاك جراسلي، إن جلسة بعد غدا لا تبدو أنها ستوفر العدل والاحترام لموكلته، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

في سياق متصل، دعت منظمة العفو الدولية إلى تعليق عملية التصويت على "كافانو"، مشيرة إلى أنه ربما تورط "في قضايا متعلقة بالتعذيب والترحيل القسرى بعد 11 سبتمبر"، مطالبة المنظمة بتزويدها بالمزيد من المعلومات حول دور "كافانو" في تلك الممارسات.

إلى ذلك، أعلنت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "ترامب" سوف يلتقي بعد غدا نائب وزير العدل، رود روزنشتاين وسط توقعات باحتمال إقالته من منصبه.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن روزنشتاين، الذي يشرف على تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، اقترح التسجيل سرا لـ"ترامب" واللجوء إلى التعديل الـ25 في الدستور بغية إقالته.

من جانبهم، دعا الديمقراطيون إلى حماية "مولر"، اعتقادا منهم أن "روزنشاتين" هو الوحيد الذي كان يمنع "ترامب" من إقالة "مولر".

وبينما، دعا آدم شيف، العضو الديمقراطي البارز في مجلس النواب، "روزنشتاين" إلى عدم التنحي طواعية عن منصبه، موضحا أن ذلك يضع تحقيق "مولر" في خطر.

ودعا جاي سيكولو، محامي "ترامب" إلى إيقاف تحقيق "مولر" مؤقتا في حال ترك "روزنشتاين" منصبه.