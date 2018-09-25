«السيسي»: يجب البحث عن حلول مستدامة للنزاعات الدولية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا مجال للحديث عن وحدة النظام الدولي في ظل تهديد قيٌم المساواة والمواطنة، موضحًا أن تفكك الدول تحت النزاعات القومية يعد خطرًا كبيرًا يهدد العالم.

وأضاف «السيسي»، في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، أن المنطقة العربية أكثر ما تعرضت لتلك الظاهرة، مؤكدًا أن الحفاظ على قوام الدول أولوية أساسية لسياسة مصر في المنطقة.

وأشار إلى ضرورة البحث عن حلول سليمة مستدامة للنزاعات الدولية، وبناء الدول وفقًا لأولوياتها دون التدخل في شؤونها الداخلية، معقبًا: «هناك حاجة ملحة لمساعدة الدول التي شهدت نزاعات عبر دعم محدد».

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.