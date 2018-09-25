متعب يكشف أسرار حقيقة خلافه مع البدري

كشف عماد متعب مهاجم الأهلي السابق والمعتزل مؤخرًا، عن أسباب عدم مشاركته مع الأحمر خلال فترة تولي حسام البدري الإدارة الفنية للفريق.

وقال متعب في لقاء تليفزيوني عبر قناة أون سبورت:"مشكلتي مع البدري كانت عدم الصراحة، حينما كنت أساله في كل مرة لماذا لا أشارك، لم أجد رد صريح".

وأضاف:" إذا كان البرتغالي مانويل جوزية هو المدرب حتى الآن، لكنت لاعبًا إلى وقتنا هذا، القصة تكمن في وجهات نظر كل مدير فني عن الأخر ليس إلا، والبدري كانت وجهة نظره عدم مشاركتي".

وأتم:" كنت أشارك بشكل أساسي مع المدربين الذين سبقوا البدري، وكنت هداف الفريق في فترة الإسباني خوان كارلوس جاريدو".

وكشف متعب عن أسرار فشل إنتقاله إلى ستاندرليج البلجيكي في صيف 2010 "تابع التفاصيل".