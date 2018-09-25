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22 لاعبا في قائمة المصري لمواجهة طلائع الجيش

بورسعيد - إيهاب أبوالمعاطي
نشر فى : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 1:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 1:22 م

أعلن حسام حسن المدير الفني للمصري عن قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي من المقرر أن تجمع بينهما الجمعة المقبلة، على ملعب "ستاد الجيش" ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبًا هم : أحمد مسعود ، محمود السيد ، أحمد بوسكا ، محمد شطة ، كريم العراقي ، محمد كوفي ، أحمد عبد الموجود ، أحمد شوشة ، مصطفى مارسيلو ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، حجاج عويس ، ايزي ايميكا ، توريك جبرين ، محمد جريندو ، أحمد شكري ، اسلام عيسى ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أحمد ياسر.

وغادرت بعثة المصري صباح اليوم، الثلاثاء، للانتظام في معسكر مغلق، بأحد فنادق مدينة "برج العرب" بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

وتأهل أبناء حسام حسن إلى الدور نصف النهائي، من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 1-0  (طالع التفاصيل)


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