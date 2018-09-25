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شركة ملاحة سويسرية تجري اتصالا مع خاطفي طاقم سفينة بنيجيريا

جنيف - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 7:17 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 7:17 م

أعلنت شركة ماسويل شيبينج السويسرية للملاحة، اليوم الثلاثاء، أنها تجري اتصالات مكثفة مع خاطفي أفراد (12 فردا) من طاقم سفينة شحن تابعة لها كان قد جرى اختطافهم قبالة ساحل نيجيريا.

وذكرت الشركة عبر العلاقات العامة في لندن، أن الأفراد المخطوفين متواجدون معًا وأنهم بخير، مشيرةً إلى أنها لا تستطيع أن تفصح عما ستفعله لاحقا بغرض عدم تعريض سلامة رجال السفينة للخطر.

وكان قد جرى اختطاف أفراد من طاقم سفينة الشحن "إم في جلاروس" يوم السبت الماضي على مسافة 45 ميلا بحريا جنوب غرب جزيرة بوني النيجيرية في خليج غينيا، وحسب تصريحات الشركة فإن السفينة كانت محملة بالحبوب وكانت في طريقها من مدينة لاجوس، كبرى المدن النيجيرية، إلى ميناء هاركورت.


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