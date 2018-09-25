رئيس جنوب إفريقيا: إنشاء منطقة تجارة حرة قارية بحلول 2020

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إنه لا يجب الاكتفاء بإنهاء الموت والدمار فقط بالعالم بل يجب إنقاذ أجيال ما بعد الحرب أيضًا، متابعًا: «لا يمكن لشعب أن يحقق الازدهار على حساب أمم أخرى».

وأشار، في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلًا عن فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، إلى ضرورة أن تكون الأمم المتحدة أداة للوساطة وإعادة إعمار البلاد بعد الحروب.

وواصل: «ما زلنا نتحلى بالصرامة من أجل إنقاذ القارة الإفريقية من النزاعات، والشباب الإفريقي يريد إنقاذ قارته ويصبو إلى تحقيق التغيير والتقدم في شتى المجالات»، مؤكدًا: «سننشئ منطقة تجارة حرة قارية وسنسكت صوت المدافع في إفريقيا بحلول 2020».

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.