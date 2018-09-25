«ترامب»: قادة إيران ينهبون ثروات الشعب لتمويل الإرهاب في العالم كله

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومًا على إيران وقادتها، محملًا إياهم مسؤولية انتشار ظاهرة الإرهاب في العالم.

وقال «ترامب»، في كلمته خلال الدولة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، إن «إيران لا تحترم سيادة جيرانها، وقادتها الديكتاتوريين ينهبون مصادر وثروات الشعب الإيراني، لدعم وتمويل الإرهاب في العالم كله، وبث الدمار، والقيام بالمذابح في سوريا واليمن».

وأضاف أن «الكثير من الدول بالشرق الأوسط دعمت قرار الولايات المتحدة بانسحابها من الصفقة الإيرانية السيئة التي أبرمت عام 2015، والتي كانت في الأساس مكسبًا لقادة إيران».

ودعا الرئيس الأمريكي، كافة دول العالم لنبذ النظام الإيراني؛ بسبب استمراره في عدوانه، ودعم نضال الشعب الإيراني ضده.

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.