كايزر: الجزيرة استفاد من أخطاء عجمان

عبر الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الجزيرة الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن سعادته بالفوز الكبير 5 / 1 على عجمان في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

قال كايزر في مؤتمر صحفي :"الهدف المبكر الذي بدأ به علي مبخوت المباراة في الدقيقة السابعة منح السيطرة للجزيرة ورفع معنويات اللاعبين كثيرا للسيطرة على مجريات اللعب مع الاستفادة من أخطاء عجمان التي منحت فريقي مساحات واسعة ليس هذا فحسب بل أصبحت حركتنا أفضل في أرض الملعب".

وتابع :"هذا الانتصار دافع قوي لكي يستمر الجزيرة بين فرق المقدمة وعدم الابتعاد عن طموح المنافسة وهو أمر طبيعي".