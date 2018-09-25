قال وزير خارجية اليمن، خالد اليماني، إن جهدا إنسانيا يُبذل تجاه الأزمة في اليمن، متابعًا أن مكتب الشؤون الإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة يعمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات، لكن هناك حالة من الابتزاز من مكونات المجتمع الدولي بشأن الانتهاء من تحرير باقي الأراضي اليمينة.

وأوضح وزير الخارجية اليمني، في تصريح لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، إن «البعض يبتزوننا بحجة أنه إذا تحركنا تجاه الحديدة لتحريرها ستحدث كارثة إنسانية، وسيموت الملايين، وذلك في الحقيقة ليس منطقي، إنما هو جزء من الضغوطات التي تُمارس ضد الجيش الوطني والتحالف العربي».

وأضاف أن القرار الذي اتخذه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتحرير البلاد من قبضة الحوثيين في 2015، كان ناجزًا حيث تم تحرير عدن وقتها وإخراج الميلشيات منها، متابعًا أن القوات الشرعية تسيطر حاليًا على أكثر من 80% من الأراضي اليمنية، ولا يتبقى سوى الحديدة وبعض المناطق المجاورة.

وواصل: «موعدنا مع التحرير والقضاء على المشروع الانقلابي بات واضحًا، لكننا نمد أيدينا بالسلام، ومستعدون للانخراط في عملية السلام».