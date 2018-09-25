يستضيف برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلامية سهير جوده وريهام إبراهيم، في الثالثة عصر غداً الاربعاء، الفنان أحمد العوضي، والمطربة وعد البحري، في حوارات تجمع بين الفن وأمور الحياة بشكل عام.

ويتحدث أحمد العوضي خلال الحوار، عن أهم الأعمال التي قدمها خلال الفترة الماضية، والجديد الذي يستعد له، كما يوضح سبب دخوله عالم التمثيل، وأبرز التحديات التي واجهته وكيف تغلب عليها.

من جانبها، تتحدث المطربة وعد البحري عن بدايتها في عالم الغناء، وكواليس أعمالها الجديدة التي قدمتها العام الجاري، كما تقدم بعض أبرز الأغنيات لها خلال لقاءها بالبرنامج، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.