الصحة: وفاة طفلة وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية - بورسعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن وفاة طفلة وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة «سوزوكى» بطريق الإسماعيلية - بورسعيد.

وأوضحت الوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة، وهي لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وأضافت أنه تم نقل كافة المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، والذى تتراوح أعمارهم من 4 إلى 9 سنوات، فيما عدا السائق 40 عاماً، وسيدة تبلغ من العمر30 عاماً.

وأشارت إلى أن الإصابات جميعها بسيطة، وتتراوح مابين اشتباه كسر بالزراع، وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدة أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.