عبّر محمود رؤوف، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالعودة من جديد للفريق بعد عدة سنوات، وأكّد أنه متحمس للغاية للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

وأوضح أنه ليس غريبًا على الأهلي الذي لعب له في سن السابعة، والذي شارك معه في العديد من المواسم، وصلت إلى 9 سنوات مع الفريق الأول قبل الرحيل إلى صفوف فريق طلائع الجيش، وأنه كان مرشحًا دائمًا للعودة للفريق خلال هذه الفترة، لكن الأمور لم تكتمل.

وأشار إلى أنه وقّع للأهلي بعد جلسة مع الأستاذ محمد الغزاوي، ومحمد مصيلحي المدير الفني للفريق، وأنه يشعر بسعادة غامرة للعودة إلى بيته الأول من جديد، وأنه على علاقة قوية مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الذين زاملهم في المنتخب.

وكشف رؤوف عن أن الموسم الجديد سوف يشهد ضغوطًا كبيرة للحفاظ على القمة التي وصل إليها الفريق في الموسم الماضي بالفوز ببطولة الدوري وكأس مصر وبطولة إفريقيا، إلى جانب إمكانية المنافسة على لقب البطولة العربية، وألمح إلى أن التدعيمات التي قام بها الجهاز الفني وعودة المصابين سوف يصبح الفريق متكاملًا وقادرًا على المنافسة في كل البطولات.

وأضاف أن الجهاز الفني قادر على اختيار الأنسب من خلال العطاء في الملعب، وأن مصيلحي قادر على إدارة هذا الأمر، وأن سر نجاحه يرجع إلى علاقته القوية باللاعبين، وتعامله الجيد من الناحية النفسية، وباحترافية شديدة، وعدم وجود أي مشاكل.

ووجّه رسالة إلى جماهير الأهلي بأن الفريق سوف يؤدي أفضل ما لديه من أجل الفوز بكل البطولات وتحقيق ما تطمح إليه الجماهير خلال الموسم الجديد.