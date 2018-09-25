«السيسي»: قطعنا شوطا كبيرا في إنجاز العديد من المشروعات التنموية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في إنجاز العديد من المشروعات التنموية، وإطلاق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، وذلك على هامش فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف، بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن استقرار مصر هو استقرار لمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس السيسي، أن الحكومة المصرية تستهدف إقرار التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري صحيًا وتعليميًا.

ووصل وفد مصري، رفيع المستوى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة الماضية، إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ73 لجمعية العامة للأمم المتحدة، ويضم الوفد المصري، عددًا كبيرًا من الوزراء والمسؤولين المصريين، من بينهم سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس البرلمان.