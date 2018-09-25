القبض على نجل رئيس أنجولا السابق على خلفية قضية فساد

ألقت الشرطة في أنجولا، القبض على نجل الرئيس السابق للبلاد جوزيه فيلومينو دوس سانتوس ؛ وذلك على خلفية قضية فساد باتهامه في قضية اختلاس كبيرة منذ شهر مارس الماضي لكنه ترك تحت السيطرة القضائية.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء أن نجل الرئيس السابق شغل منصب صندوق الثروة السيادية الأنجولية وهو أول عضو في عائلة الرئيس السابق للبلاد يتم احتجازه .. مضيفة أنه تم اكتشاف عملية النصب من خلال تحويل مبلغ يقدر ب500 مليون دولار إلى حساب بنك "كريدي سويس" في لندن والذي حجبته السلطات البريطانية.

ومن جانبها..ذكرت وزارة المالية الأنجولية - في بيان لها - أن نجل دوس سانتوس كان يدير صندوقا سياديا والذي يسمح له بتحويل مع شركائه نحو 5ر1 مليار دولار.

وكان مكتب المدعي العام السويسري قد أعلن في مايو الماضي أنه فتح تحقيقا في (غسيل الأموال) في هذه القضية، وأجرى عدة عمليات بحث.

يذكر أن رئيس إنجولا الجديد جواو لورينكو قد أقال في 11 يناير الماضي جوزيه فيلومينو دوس سانتوس نجل الرئيس السابق للبلاد من منصبه كرئيس لصندوق الثروة السيادية فيما يتخذ إجراءات صارمة بحق المحسوبية والفساد.

يشار إلى أن محافظ البنك الوطني السابق في أنجولا فالتر فيليب وجهت له اتهامات إلى جانب سانتوس في نفس القضية المتعلقة بإرسال 500 مليون دولار بشكل غير منتظم إلى أحد البنوك البريطانية.