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«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 11:05 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 11:05 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وذكرت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 23
وسط الدلتا 32 23
الإسكندرية 29 24
شرم الشيخ 35 27
أسوان 42 26


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