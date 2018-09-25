وزير التموين: تخزين الأرز جريمة ونستهدف ضبط الأسواق

حذر وزير التموين، من تخزين محصول الأرز لبيعه بسعر أعلى في نهاية العام، موضحًا أن تعطيش الأسواق يعد جريمة أمن دولة وكارثة وسيتم مصادره المخزون على الفور.

وأضاف وزير التموين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الاثنين، أن قرار منع التخزين؛ لضبط الأسواق والأسعار، معقبًا: «قمنا بتسعير الأرز بسعر مناسب رغم ارتفاع سعر الأسواق، ولا نقبل بالتربح على حساب المواطينن».

وطالب من المواطنين عدم ترك بطاقتهم التموينية في منافذ التوزيع أو لأصحاب المخابز، متابعًا: «من حق كل مواطن الحصول على فاتورة بما حصل عليه والبقال الذي يمتنع تعد جريمة، ونصيب البقال الواحد جنيهان فقط».

وأوضح أنه في حالة ضبط بطاقة تموينية لدى الموزعين سيتم توجيه إنذارًا لصاحبها، وسيتم إلغائها في حالة التكرار بدءًا من ديسمبر المقبل.