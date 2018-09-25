العاهل الأردني في الأمم المتحدة: سنتصدى لأي محاولات لتغيير الهوية التاريخية للقدس

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددًا: «لا بديل للفلسطينيين والإسرائيليين سوى حل الدولتين».

وأكد العاهل الأردني، في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلًا عن «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، «سنتصدى لأي محاولات لتغيير الهوية التاريخية للقدس»، مضيفًا أن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم تكفله كل قرارات الأمم المتحدة.

وأشار إلى ضرورة دعم التمويل الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وذلك لاستكمال دورها الهام الذي تلعبه في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.