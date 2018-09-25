ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل مخزن بمصر القديمة

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة كمية من الأدوية منتهية الصلاحية داخل مخزن بمنطقة مصر القديمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت معلومات، قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها أن "محمد.ع"، 37 عاما، مندوب مبيعات بشركة أدوية كائنة بالجيزة يدير مخزنا بمصر القديمة، دون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الصحية، ويحوز كميات كبيرة من الأدوية الطبية منتهية الصلاحية بقصد إعادة بيعها لشركات إنتاج وتوزيع الأدوية؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وعُثر بداخل المخزن على 3398 علبة دواء مختلفة الأنواع، وجميعها منتهية الصلاحية وغير مصرح بتخزينها بالأماكن غير المرخصة.

وبمواجهته أمام مدير مباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.