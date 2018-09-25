قال المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إن لائحة النظام الأساسي المقرر أن يتم التصويت عليها يوم الجمعة المقبل تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار بعدما شهدت جلسات إعداد اللائحة مشاركة قامات كبيرة؛ ومن بينها الدكتور فاروق العقدة، صاحب التاريخ الكبير في هذا المجال.

وأوضح أن اللائحة أتاحت للنادي الحق في تأسيس الشركات وضمنت حقوقه من خلال الاحتفاظ بنسبة51 %، أو الاحتفاظ بنسبة حاكمة تحفظ للنادي حقوقه، وتضمن له استمرار هويته، وهي معادلة صعبة للغاية.

وأشار إلى أن جماهير الأهلي من حقها أن تشارك في عملية الاستثمار وشراء الأسهم، وأن تلعب دورها في ذلك، خاصة أن أعضاء الجمعية العمومية لهم السلطة في الرقابة على ملف الشركات ونسبة النادي بها.

ونفى «مرتجي» أن يكون لمجلس الإدارة الحق في اسقاط عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وكشف عن وجود ضوابط يتم العمل بها في هذا الأمر.

وكشف أن قيام أي عضو بسلوك مرفوض، يتم التعامل معه من خلال موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ثم إحالة الأمر إلى الجمعية العمومية لتقول كلمتها سواء بشطب عضويته أو لا.

وأشار إلى أن هناك العديد من المواد التي تم تعديلها نزولًا على رغبة الأعضاء، وما تقدموا به من مقترحات على مدار الفترة الماضية، وذلك لمراعاة متطلبات الشباب وكبار السن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والجماهير وكافة أفراد عائلة الأهلي.

وألمح مرتجي إلى أن اللائحة حافظت على مكتسبات أعضاء مدينة نصر ومنحتهم نفس امتيازات أعضاء مقر الجزيرة، وذلك وفقًا للقانون واللوائح، مع الالتزام التام بتقديم نفس الخدمات في فرع الشيخ زايد حاليا وفرع التجمع الخامس مستقبلا.

وقال مرتجى إن علاقة النادي ببقية الأندية مميزة للغاية، وإن الأهلي مؤمن بأهمية العمل من أجل مصلحة بقية الأندية، وذلك من خلال إطلاق صلاحيات أكبر لرابطة الأندية المحترفة؛ لتقوم بإدارة المسابقات وتحقيق أكبر فائدة للأندية تحت إشراف اتحاد الكرة.وأشار إلى إن الأهلي متعاون للغاية مع جميع الأندية، ويقوم بإعارة عدد من اللاعبين كل موسم خاصة للأندية الشعبية، وذلك يأتي نابعا من الدور الوطني للقلعة الحمراء؛ لأن الاهلي مؤسسة عظيمة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

وأكد المهندس خالد مرتجي أن ملف استاد الأهلي يأتي ضمن أولويات مجلس الإدارة، وأنه حلم يأمل في خروجه إلى النور، في ظل المتغيرات الأخيرة.

وأوضح أن مجلس الإدارة اتخذ عدة خطوات في هذا الملف، وكان هناك مشروع برعاية الدولة، لكنه توقف لظروف خاصة، وأن المجلس يدرس طرقا بديلة وعديدة لإنجاز هذا المشروع الضخم الذي يحتاج إلى تكلفة مرتفعة نتيجة التغيرات الاقتصادية.

وشدد على أن مجلس الإدارة يعمل بأقصى طاقته؛ من أجل تحقيق طموحات وأحلام الجماهير، ولن يتأخر عن اتخاذ كافة ما يلزم لوضع النادي في مكانته المستحقة بكل المجالات.