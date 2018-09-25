رئيس أيرلندا يستقبل «عبد العال» ووفد البرلمان

استقبل رئيس الجمهورية الأيرلندي، مايكل دي هيجنز، رئيس مجلس النواب علي عبد العال، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار "عبد العال" إلى العلاقات القوية والمتطورة بين البلدين التي تحكمها العديد من الثوابت المشتركة والتاريخ المتشابه، معربا عن سعادته لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة من تطورات إيجابية في مختلف المجالات.

وذكر أن هذه الزيارة تأتي للبناء على الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس برلمان أيرلندا إلى مصر في بداية العام الماضي 2017، كما تأتي الزيارة في عام يشهد مرور 40 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس أيرلندا، على تقديره لمصر حكومة وشعبا، ونقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.

وأشار إلى العلاقات الثقافية الوثيقة بين البلدين، وارتباطاته العائلية بمصر، فضلا عن اهتمامه بكتب الأدب الإفريقية، مقدما التهنئة لمصر على الاكتشافات الأثرية الأخيرة.

وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أكد رئيس أيرلندا، حرص بلاده على استعادة صادرتها الزراعية مرة أخرى إلى مصر، في ضوء ما تتمتع به الأخيرة من سوق كبير.

وفي المقابل، أكد "عبد العال"، أن هناك آفاق ضخمة تنتظر تصدير العديد من المنتجات الغذائية الأيرلندية إلى مصر، داعيا الجانب الأيرلندي إلى توجيه المزيد من الاستثمارات إلى مصر، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، الذي يمنح المستثمرين الأجانب العديد من الامتيازات والتسهيلات.

وعلى المستوى الإقليمي، عبر رئيس أيرلندا عن تقديره الكبير للدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه النزاعات والأزمات المشتعلة في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية، موضحا أن بلاده تدعو إلى مفاوضات جديدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للبحث عن السلام العادل والدائم في المنطقة.