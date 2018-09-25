«المركزي الأوروبي» يقاضي لاتفيا بسبب منع عضو بمحافظي البنك من السفر

أقام البنك المركزي الأوروبي، دعوى ضد لاتفيا أمام محكمة العدل الأوروبية بتهمة "التجاهل التام" للاستقلال المؤسسي الكامل لعضو مجلس محافظي البنك الأوروبي "لامارس ريمسفيتشس"، الذي تمنعه السلطات اللاتفية من السفر وقدمته للمحاكمة أمام إحدى المحاكم المحلية بتهمة تلقي رشوة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محامي يمثل البنك المركزي الأوروبي، قوله أمام هيئة محكمة العدل الأوروبية المكونة من 15 قاضيًا، اليوم الثلاثاء، إن لاتفيا انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي من خلال فرض إجراءات أمنية استهدفت عضو مجلس محافظي البنك المركزي قبل صدور حكم محكمة محلية ضده ودون تقديم معلومات أساسية.

وذكر البنك المركزي، أن الدولة اللاتفية قررت تطبيق أقصى الإجراءات "تقييدا" مما أدى إلى وقف عضو مجلس المحافظين عن كل وظائفه الأساسية حتى نهاية الإجراءات الجنائية.

يذكر أن لاتفيا تحاكم "ريمسفيتشس" بتهمة قبول رشاوى بقيمة 250 ألف يورو (294 ألف دولار) والقيام برحلة إلى روسيا من بنك تجاري مقابل مساعدته في التعامل مع بعض المشكلات القانونية.

وقد تقرر منعه من السفر ومن ممارسة أعماله وهو ما فجر خلافا بين لاتفيا والبنك المركزي الأوروبي.

وتمثل هذه القضية جزءًا من عاصفة مالية أكبر هبت على لاتفيا التي يعاني قطاعها المالي من اتهامات تبييض الأموال على نطاق واسع.