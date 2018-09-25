التحقيق مع ممرضتين في واقعة تصوير مريضة عارية بمستشفى بالعباسية

أمرت رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة أماني الرافعي، بالتحقيق مع ممرضتين من العاملين بطاقم التمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وذلك لثبوت قيامهما بانتهاك حقوق المرضى بتصوير إحدى المريضات بالمستشفى خلال استحمامها عارية وهي ملقاة على الأرض بطريقة غير آدمية، ونشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المتحدث الرسمي المستشار محمد سمير، إن النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من وزارة الصحة بشأن الواقعة، حيث باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 57 لسنة 2018 أمام المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، بإشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمتين بالتقاط صور تظهر إحدى المريضات بالمستشفى بقسم 14 المخصص للسيدات وهي تساعد مريضة أخرى على الاستحمام عارية وملقاة على الأرض بطريقة غير آدمية، ونشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وذلك بغية الإساءة للمختصين المشرفين على القسم 14 المخصص للسيدات بالمستشفى لوجود خلافات سابقة بينهم، بما يعد انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة للمرضى وتعدياً على حقوقهم.

وأكد المستشار محمد سمير، أن النيابة الإدارية أمرت بتكليف الإدارات الفنية المختصة بالأمانة للصحة النفسية بتكثيف المرور على مستشفيات الصحة النفسية ومتابعة تواجد الأطباء والممرضات داخل أقسام المستشفى وعدم مغادرة مقار عملهم بالقسم دون مسوغ، والتأكد من حفظ كافة حقوق المرضى بالشكل الذي يكفل لهم تلقي الرعاية والعلاج على الوجه الأمثل دون التعرض لأية انتهاكات جسدية أو نفسية، ووفقاً للبروتوكولات المعمول بها طبياً في هذا الخصوص.