«ترامب»: أنجزنا خلال أقل من عامين ما لم تنجزه كل الإدارات الأمريكية السابقة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه وقف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى قبل عام، وتحدث عن المخاطر التي تواجه العالم، وعرض رؤيته لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

وأضاف «ترامب»، في كلمته خلال الدولة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، «اليوم أقف أمامكم لأطلعكم على التقدم الهائل الذي أحرزنا، فإدارتي أنجزت خلال أقل من عامين ما لم تستطع كل الإدارات الأمريكية السابقة إنجازه»، مشيرًا إلى ما وصفه بالتحسن الكبير الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي.

وأشار إلى التفاعل الإيجابي للولايات المتحدة مع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشأن النزاع مع كوريا الشمالية، متوجهًا بالشكر لزعيم كوريا الشمالية، على شجاعته والخطوات التي اتخذها، خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط، أوضح «نهجنا الجديد في الشرق الأوسط بدأ يحقق خطوات هائلة للأمام وتغيرات تاريخية»، مشيرًا إلى زيارته للمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من افتتاح مركز لمحاربة تمويل الإرهاب.

وأضاف أن «الإمارات والسعودية وقطر تعهدوا بتقديم المليارات من الدولارات لمساعدة سوريا واليمن»، معربًا عن أمله في إنهاء ما وصفه بالحرب الأهلية الفظيعة في اليمن.

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.