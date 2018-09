أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدم اعتزامه لقاء نظيره الإيراني، حسن روحاني.

وكتب «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، «على الرغم من الطلبات، ليس لدي خطط للقاء حسن روحاني»، مضيفًا: «يمكن يومًا ما في المستقبل، أنا متأكد أنه رجل لطيف».

Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man!