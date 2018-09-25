أسدل الستار على جوائز الأفضل في العالم «the best»، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تم الإعلان عنها مساء اليوم الإثنين خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة البريطانية "لندن".

وتوج الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد بلقب الأفضل في العالم، متفوقًا بذلك على كل من محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وحل النجم المصري في المرتبة الثالثة خلف كل من مودريتش ورونالدو في التصويت الذي أعلن عنه "فيفا" حيث حصل نجم الريدز على نسبة 11.23%، خلف مهاجم البيانكونيري صاحب المركز الثاني برصيد 19.08 %، وصاحب المركز الأول، مودريتش بنسبة 29.05% حسب النتائج التي أعلن عنها "فيفا" عبر موقعه الرسمي عقب انتهاء فعاليات حفل الأفضل.

ويحسم الصراع على جائزة كل من أفضل لاعب ولاعبة ومدرب لفرق الرجال ومدرب للسيدات من خلال تصويت يشارك فيه قادة ومدربو المنتخبات الوطنية في كل بلدان العالم، حيث تمثل أصواتهم 50 % من الاستفتاء بواقع 25 % للمدربين، 25 % لقادة الفرق فيما يجرى تصويت عام على الإنترنت بنسبة 25 % للجماهير وتصويت آخر بنفس النسبة لوسائل الإعلام والصحفيين.

وفي التقرير التالي تستعرض «الشروق» قائمة قائدي منتخبات العالم وتصويتهم لجائزة الأفضل.

صوت لصلاح، 15 قائدًا لمنتخبات العالم، وعلى غير المتوقع، لم يحصل الفرعون في أغلب أصواته لحصد لقب الأفضل على ترشيحات قائدي المنتخبات العربية، والإفريقية حيث جاء اختيار صلاح في المركز الأول من قادة 3 منتخبات عربية فقط، وهم مصر، وفلسطين، وسوريا.

وقسمت باقي الأصوات التي حصل عليها النجم المصري بين قادة 3 منتخبات إفريقية (غير عربية)، وهم بوركينا فاسو، وتشاد، وموريتانيا، بالإضافة إلى إختيار النجم المصري للفوز بلقب الأفضل من جانب قائد منتخب إيران.

وكانت الغلبة في الأصوات التي حصل عليها صلاح في منافسته على لقب الأفضل لدول أووربا، آسيا، وكان عددهم 8، وهم هولندا، أيرلندا، السويد، سنغافورة، مانغوليا، جبل طارق، إستونيا، وجزيرة كايمان.

واختارت 14 دولة صلاح في المركز الثاني من بينهم 4 دول عربية، وهم الأردن، لبنان، المغرب، السودان، بجانب دول أخرى أوروبية وآسيوية هم ألبانيا، أزربيجان، جزر البهامز، البوسنة، لوكسمبورج، مكاو، إسكتنلندا، طاجكستان، وأوروجواي.

ووضعت 17 دولة، صلاح في المركز الثالث بين ترتيب الأفضل بينهم دولة عربية وحيدة، وهي السعودية، بجوار دول أوروبية وآسيوية وهم: إيطاليا، كندا، أستراليا، أوكرانيا، تايلاند، فنزويلا، سلوفينيا، سلوفاكيا، ليختنشتاين، جامايكا، غينيا بيساو، التشيك، الكونغو، بروندي، بورناي، وبيرمودا.

كما استعرضت «الشروق» النسب التي حصل عليها صلاح من مدربي المنتخبات على مستوى العالم. (طالع التفاصيل)

كما ذكرت «الشروق» اختيارت الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني السابق، وأوزبكستان الحالي لأفضل لاعب في العلم، والتي حملت مفاجأة. (طالع التفاصيل)