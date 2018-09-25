«ماكرون»: يجب تحقيق السلام في سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماركون، إن الشعب السوري دفع ثمنًا باهظًا جراء الأوضاع الراهنة التي تشهدها بلاده.

وأضاف الرئيس الفرنسي، في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلًا عن «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه يجب إيجاد سبل لحل الأزمة السورية وتحقيق تسوية سياسية من خلال إصلاح الدستور والانتخابات، متابعًا: «ليس من حقنا أن نحل مقام الشعب السوري في اختيار قائده».

وواصل: «إن التوصل إلى حل في دمشق يجب ألا يعتمد فقط على آستانة، بل على كل دول الجوار السوري»، مشددًا على ضرورة تحقيق السلام في سوريا تحت راية ومظلة الأمم المتحدة.

وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.